Telegram ставят блок

Блокировка Telegram уже началась, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты.15 марта на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тыс. раз, а 16 марта — почти 6 тыс., сообщил портал «Сбой.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Многим пользователям не помогает даже VPN, говорит техно-эксперт и автор интернет-издания kod.ru Владислав Войтенко:

«Последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров фактически не работает, если речь идет о российских IP-адресах. Сообщения не отправляются, полученные — не подгружаются. Статус обновления часто сменяется статусом соединения, и чтобы загрузить переписку, иногда приходится ждать несколько минут. О работе Telegram через мобильный интернет можно практически забыть. Если в вашем городе, как и в Москве в последнее время, доступен только ограниченный "белый список" сайтов, большинство VPN тоже не помогают зайти в мессенджер.

Все это происходит на фоне того, что официально Telegram в России пока не заблокирован. В 2025 году в мессенджере отключили звонки, в начале этого года у части пользователей появились проблемы с загрузкой и отправкой медиафайлов. В феврале Роскомнадзор подтверждал частичное замедление Telegram, и с тех пор ситуация не менялась.

Однако в последние дни сервис работает все хуже, и не исключено, что дело может идти к его блокировке».

РБК писал, что Telegram полностью заблокируют в начале апреля. Для продолжения работы мессенджер обязан соблюдать законодательство, поясняли власти. Основные требования — удаление запрещенного контента и хранение данных российских пользователей только на территории страны. Ранее в Госдуме сообщали, что после окончательной блокировки Telegram не будет работать даже через VPN. Из-за перегрузки каналов связи технология и правда может стать бесполезной, считает айти-специалист и автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин:

«Когда пользователь подключается к точке доступа, канал связи делится между входящим и исходящим трафиком — у многих сетей это один и тот же канал. В итоге любая отправка изображения фактически нагружает сеть вдвойне, и каналы быстро перегружаются. У тех, кто не использует VPN, задержки могут возникать еще и потому, что Telegram пытается подключаться к разным своим серверам: часть из них заблокирована, часть — нет. Даже доступные серверы в таких условиях не выдерживают нагрузки. Поэтому и возникает ситуация, когда текстовые сообщения уходят, а изображения — нет. Просто сообщение по объему и требуемым ресурсам в десятки, если не в сотни раз меньше, чем картинка».

Проблему с Telegram подтверждает и президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин:

«Мы тоже фиксируем проблемы. Задержки и торможения наблюдались давно, но вчера появились жалобы, что Desktop-версия Telegram перестала работать полностью.

Пока статистики по операторам немного: данные получаются смазанными, потому что многие уже используют VPN, и трудно понять, работает сервис или нет — нужно опрашивать каждого. Тесты показывают, что все зависит от сети связи — мобильной или стационарной, региона и даже конкретного места.

Судя по всему, государственные органы применяют разные условия в разных регионах, возможно, в качестве теста. Поэтому единого подхода пока нет. Плюс во многих регионах продолжают работать "белые списки" сайтов».

Ранее работу Telegram уже блокировал Роскомнадзор в 2018 году. Причина — отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Но в 2020 году ограничения были сняты. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора.

Ангелина Зотина