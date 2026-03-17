В Ростове осудили условно бывших руководителей подразделений СКЖД

В силу вступил приговор по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении руководителей подразделений Северо-Кавказской железной дороги и подрядчиков, которые выполняли работы на объектах железнодорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. Всего на скамье подсудимых были семь человек.

Суд установил, что с 2015 по 2021 год Виктор Харченко, бывший управляющий строительно-монтажного треста 6 – филиала АО «РЖДстрой», Александр Назаренко, экс-заместителя треста, а также Константин Чернега (с 2017 по 2023 год директор ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «СтройКом») и другие лица, были причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию первого этапа Крымского узла СКЖД.

Александр Назаренко, Виктор Харченко и Константин Чернега признаны виновными в мошенничестве. Они. получили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом по 400 руб. каждому. Еще четверо фигурантов дела были признаны виновными в злоупотреблениими полномочиями и получили пять лет лишения свободы условно, 4,5 лет лишения свободы и 3,5 года лишения свободы условно.

Наталья Шинкарева