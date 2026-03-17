Такси развернулись к опыту девяностых

Из-за проблем со связью в Москву вернулись «бомбилы». Многие из таких таксистов завышают цены на поездки в полтора-два раза. Но зачастую поймать такую машину — единственный способ выбраться из центра столицы. Не все водители, впрочем, рады возвращению этой практики из девяностых. По их словам, нынешняя ситуация больше напоминает каменный век.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С марта жители столицы жалуются на проблемы со связью и мобильным интернетом. Особо остро это ощутили на своей работе таксисты: пассажиры не могут оплатить заказы картой, а цены на поездки падают из-за снижения спроса. Но главное — водители не могут принять запрос через мобильное приложение. Сейчас проще самому искать клиентов на вокзалах и в аэропортах, поделился таксист Денис:

«Раньше ты мог выехать в город и сразу забрать заказ, а теперь клиентов приходится ждать по 15 минут. Все больше моих коллег жалуются, что пассажиров особо нет. Водители, которые ждут в аэропортах, завышают цены на поездки в полтора раза. Но на это есть причины. Я приезжал на вокзал и сам подходил к людям, но они в основном не обращали на меня внимания и даже не разговаривали».

Сильно завышать цены удается, только если подбирать пассажиров на вокзалах и в аэропортах, где зачастую вообще нет связи, говорят сами таксисты. В центре города клиентам выгоднее поймать машину «от бордюра». А если немного отъехать от Третьего транспортного кольца в сторону области, такси можно вызвать как минимум по телефону. Только большинство водителей не принимают такие заказы, признают собеседники “Ъ FM”. Тогда «бомбилы» очень выручают, рассказала москвичка Эльвира:

«Когда только начинали глушить интернет, я вызывала такси "Яндекса" около пяти раз. "Бомбила" стоял рядом и несколько раз предлагал отвезти по маршруту. В итоге я воспользовалась этой услугой. Из-за отключения интернета таких водителей становится все больше. В основном я натыкаюсь на них в Китай-городе. Цену они предлагают небольшую. Подъезжают, спрашивают, сколько стоит "Яндекс". Я говорю, например, 600 руб. Они же предлагают отвезти за 400 руб., то есть на треть дешевле».

Впрочем, даже несмотря на демпинг, «бомбила» может заработать гораздо больше, чем официал: ему не нужно отдавать 30% от стоимости поездки посреднику в виде агрегатора. Хотя радоваться тут особо нечему, считает таксист Кирилл:

«Я бы не сказал, что наступили девяностые. Там хоть какая-то организация была: диспетчеры назначали заказы. Мне ситуация напоминает скорее каменный век. Пассажир не понимает, где стоит машина, куда он должен подойти. Я не могу ему позвонить и сориентировать. Самое страшное, что иногда я жду клиентов в местах, где остановка и парковка запрещены, и мне грозит штраф до 5 тыс. руб.».

Когда в Москве начались проблемы со связью и интернетом, многие водители решили перебраться работать в Подмосковье. Но и там возникли трудности. 14 марта в Мособлдуме предупреждали, что в регионе могут быть «временные» сбои. И они уже ощущаются, заметил таксист Владимир:

«Я работаю в режиме "Мой район" вдали от вокзалов и аэропортов, в центр не заезжаю. Особых ограничений со связью не ощущаю как водитель. Днем иногда между заказами бывают длинные интервалы — возможно, из-за этих перебоев. Бывает и так, что пассажир видит мою геолокацию якобы очень далеко от места посадки и отменяет заказ. Такое повторяется несколько раз».

Из-за стресса от плохой работы связи и интернета москвичи начали делать мемы, рассказывал ранее “Ъ FM”. Но одну из шуток депутаты восприняли всерьез и решили вернуть таксофоны, но модернизированные — с выходом в интернет.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов