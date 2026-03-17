Такси развернулись к опыту девяностых
Как проблемы с интернетом в Москве повлияли на рост числа «бомбил»
Из-за проблем со связью в Москву вернулись «бомбилы». Многие из таких таксистов завышают цены на поездки в полтора-два раза. Но зачастую поймать такую машину — единственный способ выбраться из центра столицы. Не все водители, впрочем, рады возвращению этой практики из девяностых. По их словам, нынешняя ситуация больше напоминает каменный век.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
С марта жители столицы жалуются на проблемы со связью и мобильным интернетом. Особо остро это ощутили на своей работе таксисты: пассажиры не могут оплатить заказы картой, а цены на поездки падают из-за снижения спроса. Но главное — водители не могут принять запрос через мобильное приложение. Сейчас проще самому искать клиентов на вокзалах и в аэропортах, поделился таксист Денис:
«Раньше ты мог выехать в город и сразу забрать заказ, а теперь клиентов приходится ждать по 15 минут. Все больше моих коллег жалуются, что пассажиров особо нет. Водители, которые ждут в аэропортах, завышают цены на поездки в полтора раза. Но на это есть причины. Я приезжал на вокзал и сам подходил к людям, но они в основном не обращали на меня внимания и даже не разговаривали».
Сильно завышать цены удается, только если подбирать пассажиров на вокзалах и в аэропортах, где зачастую вообще нет связи, говорят сами таксисты. В центре города клиентам выгоднее поймать машину «от бордюра». А если немного отъехать от Третьего транспортного кольца в сторону области, такси можно вызвать как минимум по телефону. Только большинство водителей не принимают такие заказы, признают собеседники “Ъ FM”. Тогда «бомбилы» очень выручают, рассказала москвичка Эльвира:
«Когда только начинали глушить интернет, я вызывала такси "Яндекса" около пяти раз. "Бомбила" стоял рядом и несколько раз предлагал отвезти по маршруту. В итоге я воспользовалась этой услугой. Из-за отключения интернета таких водителей становится все больше. В основном я натыкаюсь на них в Китай-городе. Цену они предлагают небольшую. Подъезжают, спрашивают, сколько стоит "Яндекс". Я говорю, например, 600 руб. Они же предлагают отвезти за 400 руб., то есть на треть дешевле».
Впрочем, даже несмотря на демпинг, «бомбила» может заработать гораздо больше, чем официал: ему не нужно отдавать 30% от стоимости поездки посреднику в виде агрегатора. Хотя радоваться тут особо нечему, считает таксист Кирилл:
«Я бы не сказал, что наступили девяностые. Там хоть какая-то организация была: диспетчеры назначали заказы. Мне ситуация напоминает скорее каменный век. Пассажир не понимает, где стоит машина, куда он должен подойти. Я не могу ему позвонить и сориентировать. Самое страшное, что иногда я жду клиентов в местах, где остановка и парковка запрещены, и мне грозит штраф до 5 тыс. руб.».
Когда в Москве начались проблемы со связью и интернетом, многие водители решили перебраться работать в Подмосковье. Но и там возникли трудности. 14 марта в Мособлдуме предупреждали, что в регионе могут быть «временные» сбои. И они уже ощущаются, заметил таксист Владимир:
«Я работаю в режиме "Мой район" вдали от вокзалов и аэропортов, в центр не заезжаю. Особых ограничений со связью не ощущаю как водитель. Днем иногда между заказами бывают длинные интервалы — возможно, из-за этих перебоев. Бывает и так, что пассажир видит мою геолокацию якобы очень далеко от места посадки и отменяет заказ. Такое повторяется несколько раз».
Из-за стресса от плохой работы связи и интернета москвичи начали делать мемы, рассказывал ранее “Ъ FM”. Но одну из шуток депутаты восприняли всерьез и решили вернуть таксофоны, но модернизированные — с выходом в интернет.