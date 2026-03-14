Москва не ловит сети

Мем смешной, ситуация страшная — вирусной сейчас становится практически каждая шутка о перебоях мобильной связи в Москве. Так жители столицы справляются со стрессом, говорят эксперты. Власти утверждают, что сбои интернета — для безопасности граждан.

Отсутствие мобильной связи и нормальной работы Telegram негативно влияет как на повседневную жизнь, так и на работу бизнеса, рассказывали “Ъ FM” предприниматели. Теперь рутинные действия — покупка продуктов, вызов такси через приложение или общение с друзьями онлайн — становятся недоступны. Москвичи активно делятся лайфхаками выживания. Например, советуют любоваться новогодними украшениями, которые в середине весны все еще не демонтировали, или ловить голубей: «Сегодня в центре Москвы у меня не отправлялись сообщения в Telegram. И меня раздражал уже даже не сам факт, а то, что я не понимал, почему это происходит.

То ли Telegram блокируют, то ли интернет в Москве плохо ловит. То ли VPN лагает. То ли я, наоборот, забыл его включить. Или выключить. Или вообще забыл оплатить мобильную связь. Проверять все эти гипотезы так долго, что я решил пойти по старинке — поймать голубя и через него передать сообщение».

Охотиться на бесплатный Wi-Fi пользователи онлайн-платформ рекомендуют в кафе или метро. Там же можно послушать исполнение песен уличных музыкантов. И платить за подписку не нужно, пишут в соцсетях. Чтобы узнать актуальные новости, советуют покупать газеты или портативные радиоприемники. На этом фоне собеседники “Ъ FM” отмечают новый тренд, если раньше все веяния задавала Москва, то теперь она догоняет регионы по частоте отключений интернета.

Жители соседних областей стали записывать ролики с инструкцией по выживанию во времена сбоев, говорит контент-креатор сервиса Unisender Марья Уросова: «В последнее время мне все чаще попадаются мемы на эту тему — ситуация действительно ухудшилась. Вижу шутки про то, что телефон сейчас почти превращается в кирпич, и люди возвращаются к аналоговым носителям — хоть меньше экранного времени. Или про то, что в Москве интернет будто отключили, а в регионах его и не включали. Раньше отсутствие связи ассоциировалось у нас с глубоким дремучим лесом, а теперь это может быть обычный день в центре столицы.

Как всегда, юмор — единственное, что помогает выжить в таких стрессовых ситуациях».

Особо находчивые жители столицы пытаются построить бизнес на блокировке связи. Так, пользователь TikTok призвали встречаться в выходные в определенном месте и покупать у него USB-флешки с мемами. По его словам, он полгода скачивал видеоролики на смартфон, так что разнообразия контента хватит на всех. Есть и ценник коллекции: мемы — 750 руб., эстетичные клипы — 900 руб. Многие москвичи благодарят власти за цифровой детокс. Помимо участившихся прогулок на свежем воздухе и чтения книг вместо скроллинга ленты, теперь можно легально увиливать от работы. Ведь Wi-Fi в офисах часто тормозит, а прислать задание по «ментальной связи» начальство не может.

13 марта в Госдуме предложили модернизировать и вернуть на улицы таксофоны. После этого начали вируситься мемы, что отключают мобильный интернет, чтобы люди смогли поностальгировать по временам СССР, говорит руководитель отдела Digital & SMM в Greative Валентина Чибисова: «На этой неделе, когда возникли проблемы с мобильным интернетом, шутки появились почти мгновенно. Русское интернет-сообщество традиционно быстро реагирует на такие ситуации с юмором. Основное направление мемов — альтернативные способы связи, возвращение к эпохе без интернета и всяческие вариации на тему "как бы это было раньше". Бизнес тоже не унывает и активно пересылает друг другу такие шутки. Честно признаюсь, лично мне было не до смеха — новости поступали, мягко говоря, не самые радостные».

Открытыми остаются только два вопроса. Каким образом москвичи загрузили эти мемы в сеть? И сколько потребовалось времени для прогрузки картинки у других пользователей?

Ангелина Зотина, Анжела Гаплевская