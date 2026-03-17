На Дону доля отказов в автокредитах снизилась до 82,4%

В Ростовской области доля отказов в автокредитах в феврале 2026 года составила 82,4%, что на 0,9 п.п. меньше, чем месяцем ранее, когда показатель был равен 83,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество отказов в феврале 2026 года было зафиксировано в Иркутской области (87,8%), Красноярском (85,6%) и Алтайском (85,3%) краях, а также в Кемеровской области (83,8%) и Краснодарском крае (82,7%).

Самые низкие значения данного показателя наблюдались в Республике Чувашия (72,8%), Санкт-Петербурге (73,3%), Вологодской (73,7%) и Воронежской (74,6%) областях, а также в Республике Татарстан (74,9%).

По данным экспертов, несмотря на увеличение одобрения заявок на автокредиты, их уровень остается низким. Банки осторожны из-за ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Снижение ключевой ставки пока недостаточно для привлечения большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством (более 750 баллов). Конкуренция за таких клиентов растет, и доля отказов по их заявкам составляет 55%.

Наталья Белоштейн