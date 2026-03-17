ИИ выявил неестественное сырье в молочной продукции в хозяйстве в Сальском районе

В Сальском районе Россельхознадзор с помощью искусственного интеллекта выявил нарушения при оформлении ветеринарных документов на молочную продукцию в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Россельхознадзор использовал аналитическую систему «Меркурий». Мониторинг установил, что ветеринарный специалист оформил производственный сертификат с нарушениями. Согласно документу, из 750 кг молока с жирностью 3,6% изготовили 673 кг обезжиренного молока с содержанием жира 0,1% и 77 кг сливок с жирностью 35%. При подсчете выяснилось: в исходном сырье содержалось 27 кг жира, а в готовой продукции — 27,6 кг. Таким образом, количество жира в переработанных продуктах превысило его содержание в сырье.

Нарушение затрагивает требования федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Физлицу вынесли предостережение. Материалы дела направили в управление ветеринарии области и природоохранную прокуратуру.

Константин Соловьев