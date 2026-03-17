В Ростове на ремонт проспекта Космонавтов направят 197 млн рублей
Дирекция по строительству объектов транспортной структуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика для ремонта проспекта Космонавтов (пл. Евдокимова — ул. Орбитальная). Информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 197,1 млн рублей.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Работы должны быть выполнены до 13 октября 2026 года. Работы будут профинансированы из городского и регионального бюджетов. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет разобрать тротуары и покрытия, а также заменить люки, участки трубопроводов и выровнять асфальт. На время проведения ремонта сначала будет закрыта одна половина проезжей части, а затем — другая.