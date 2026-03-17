Уровень заболеваемости ОРВИ на Дону снизился на 5,3%

В Ростовской области фиксируют снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусами (ОРВИ). По данным еженедельного Роспотребнадзора, опубликованного пресс-службой регионального управления, показатели остаются ниже эпидемических порогов и на 5,3% предыдущей недели.

В структуре выявленных вирусов на грипп приходится 9,4%, при этом доминирует штамм А (H3N2). Остальные 90,6% составляют респираторные инфекции негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Среди негриппозных респираторных возбудителей лидируют метапневмовирусы и риновирусы — 23,6% и 21,3% соответственно.

В ведомстве особое внимание порекомендовали уделить приему витаминов, прежде всего людям из групп риска: беременным женщинам, лицам старше 65 лет, детям, подросткам, пациентам с хроническими болезнями сердца, легких, почек, онкологическими заболеваниями, ожирением и нарушениями иммунитета.

