В прошлом году в Ростовской области на учете состояло 85 тысяч онкобольных

По итогам 2025 года в онкологической службе Ростовской области на учете состояло около 85 тыс. пациентов. Это на 0,25% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе минздрава региона.

При этом, 67,2% таких пациентов — лица, которые живут пять и более лет с момента установки диагноза.

«Рост количества пациентов свидетельствует об улучшении качества диагностики и выявление заболеваний на ранних этапах»,— отметили в минздраве.

За десять лет (с 2015 года по 2025 год) заболеваемость злокачественными новообразованиями в Ростовской области увеличилась на 1,1%. Самыми распространенными в регионе оказались следующие злокачественные новообразования: молочной железы — 17,8%, кожи (кроме меланомы) — 8,6%, предстательной железы — 7,6%, тела матки — 6,6% и ободочной кишки — 6,3%.

Мария Хоперская