В 2027 году на капремонт домов в Анапе выделят более 1 млрд рублей

На следующий год в региональную программу капитального ремонта в Анапе планируется включить 88 многоквартирных домов, в настоящее время специалисты проводят обследование объектов. Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, региональное финансирование программы на курорте впервые превысит один млрд руб.

За период действия программы капремонта в Анапе отремонтировали 243 жилых дома, в которых проживают около 25 тыс. человек. В 2025 году работы провели в 30 многоквартирных домах, сумма финансирования составила почти 300 млн руб.

В текущем году в план капитального ремонта в Анапе включили 28 многоквартирных домов. Стоимость работ достигает почти 600 млн руб. Светлана Маслова подчеркнула, что работы уже проводятся по 14 адресам на территории курорта.

«По поручению губернатора контроль за их ходом и качеством будет постоянным на каждом этапе»,— заявил глава Анапы.

