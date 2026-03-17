СК начал проверку после очередного падения наледи на прохожую в центре Пензы

В Пензе возбудили очередное уголовное дело после падения наледи с крыши дома на прохожего. 14 марта этого года пострадала женщина, находившаяся на тротуаре возле жилого дома на ул. Бакунина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Фото: СУ СКР по Пензенской области

36-летнюю пензенку отвезли в медицинское учреждение для оказания помощи. Госпитализация ей не понадобилась. Следователи назначили судмедэкспертизу для установления тяжести причиненного вреда.

Уголовное дело расследуется. Сотрудники СК дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за содержание здания лиц.

30 января 2026 года в Пензе из-за падения наледи с крыши пятиэтажки погибла 52-летняя женщина. ЧП произошло на ул. Ленинградской, 10. МКД находится в ведении ООО «УК-Единство». СК возбудил уголовное дело, о ходе которого докладывают главе следкома РФ Александру Бастрыкину.

1 марта 2026 года на ул. Калинина глыба льда упала на 43-летнюю пензенку. Медики оценили вред здоровью как тяжкий. Региональный СК завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

3 марта этого года лед с крыши упал на 17-летнего жителя Пензы. Инцидент произошел на ул. Суворова, 90А. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Директора УК «Без проблем», обслуживающей дом, арестовали.

Марина Окорокова