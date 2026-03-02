Уголовное дело завели после падения льда на жительницу Пензы

Пензенские следователи разбираются в причинах падения льда с козырька балкона на местную жительницу. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным правоохранителей, ЧП случилось вечером 1 марта на ул. Калинина. На шедшую по тротуару 43-летнюю пензячку с козырька балкона упала глыба льда. Вред здоровью горожанки оценили как тяжкий.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Силовики оценят действия или бездействие лиц, ответственных за содержание здания и балкона. Согласно закону, за состояние козырьков балконов отвечают собственники. Напомним, сегодня лед с крыши упал на жительницу Саратова.

Дарья Васенина