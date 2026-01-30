В Пензе погибла женщина из-за падения снега с крыши

В Пензе из-за падения наледи с крыши пятиэтажки погибла 52-летняя женщина. Инцидент случился на улице Ленинградской, 10, сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ В Пензе упавшая с крыши наледь убила 52-летнюю женщину

Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

«Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания ООО „УК-Единство“. Случай обязательно разберут и дадут правовую оценку действиям работников УК сотрудники компетентных органов», — сообщил мэр Пензы у себя в Telegram. Господин Денисов поручил усилить контроль за очисткой крыш и карнизов.

«Собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и УК неоднократно собирали в городской администрации, предупреждали о необходимости своевременной очистки крыш и карнизов от снега и ледяных образований. Выдавали предписания во время подворовых обходов», — прокомментировал глава города.

В прокуратуре региона заявили, что по факту трагедии организована проверка.

