Директора пензенской УК отправили под домашний арест после падения льда на подростка

Директору пензенской УК «Без проблем» избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Накануне его задержали в рамках уголовного дела о травмировании подростка сошедшей с крыши обслуживаемого компанией дома наледи. Фигуранта подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: t.me / prokpenza58

ООО «Без проблем», по данным надзорного ведомства, не почистило вовремя крышу дома № 90А по ул. Суворова в Пензе. Из-за этого глыба льда упала на 17-летнего подростка. Юношу доставили в больницу, медики квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

По данным портала «Дом.минжкх», УК «Без проблем» руководит Артем Балаев. Ему было внесено прокурорское представление. Кроме того, в отношении господина Балаева возбудили административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов.

Известно, что лицензия на осуществление деятельности по управлению МКД истекла у ООО «Без проблем» в 2025 году. Начальнику пензенского УЖКХ также внесено представление из-за непринятия ведомством мер по выбору другой управляющей компании.

Теперь до 3 мая 2026 года Артему Балаеву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, общаться с кем-то кроме членов семьи, проживающих с ним, а также отправлять и получать письма и выходить в интернет. Постановление в законную силу пока не вступило.

Марина Окорокова