В Ярославской области отменена опасность БПЛА

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки беспилотников была введена в регионе в субботу, 14 марта. За время действия режима Минобороны сообщило о поражении 13 БПЛА над Ярославской областью, информации о разрушениях и пострадавших не было.

Во время действия режима не работал ярославский аэропорт, полеты были возобновлены утром 17 марта.