В Ярославской области объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале 14 марта в 13:49.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— написал губернатор.

Он сообщил, что подразделения Минобороны отражают атаку, и рекомендовал ждать отбоя беспилотной опасности.

Также 14 марта в 13:49 пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту для обеспечения безопасности полетов.

