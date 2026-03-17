В ХМАО объявили победителей кинофестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске объявили победителей XXIV международного кинофестиваля «Дух огня», сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Церемония награждения и закрытия фестиваля прошла в КТЦ «Югра-Классик». Рекордсменом по количеству трофеев стал фильм «Космос засыпает» — он получил пять наград, включая приз зрительских симпатий.

Главные награды, «Золотая тайга», завоевали картины «Глухая» (Испания) и «Космос засыпает» (Россия) — они были представлены в международном и российском конкурсе соответственно. «Малой золотой тайгой» отмечена российская короткометражка «Варвара Святая».

«Серебряную тайгу» получил фильм «Форма Момо» производства Индии и Южной Кореи. «Малой серебряной тайгой» также награждена российская короткометражка «Наш год».

В международном конкурсе «Бронзовой тайгой» отмечен фильм производства Италии и Сербии «Монета». Венгерская работа «Я случайно написала книгу» получила «Малую бронзовую тайгу» в рамках детской программы «Твое кино». Еще одну «малую» награду в конкурсе микрофильмов получил «Мечтатель».

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходил с 12 по 16 марта. Его главная тема в этом году — «Дети в кино». На участие было отправлено 630 заявок из 39 стран мира.

Ирина Пичурина