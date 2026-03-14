В Ханты-Мансийске открылся XXIV фестиваль кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) прошла церемония открытия международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. Он проходит в двадцать четвертый раз.

Режиссер Эмир Кустурица и губернатор Югры Руслан Кухарук

Фото: пресс-служба губернатора Югры и Центр социальных медиа Югры Режиссер Эмир Кустурица и губернатор Югры Руслан Кухарук

«Сегодня "Дух огня" — это не просто конкурс, а пространство, где молодые кинематографисты со всего мира могут быть услышаны и поддержаны. Это место, где собираются мэтры кино, признанные режиссеры и актеры, чтобы поделиться секретами мастерства и найти вдохновение для новых проектов»,— написал господин Кухарук.

Как сообщили в региональном правительстве, среди приглашенных гостей фестиваля — режиссер Эмир Кустурица, актеры Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, актриса Елизавета Боярская, музыкант и телеведущий Евгений Маргулис и многие другие артисты и кинематографисты.

Мероприятие продлится с 12 по 16 марта. На участие было отправлено 630 заявок из 39 стран мира. Главная тема фестиваля в этом году — «Дети в кино».

«Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. Проводится в Югре с 2002 года — его инициатором и президентом был режиссер Сергей Соловьев. После его смерти в 2021 году президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

