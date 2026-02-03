На кинофестиваль «Дух огня» в Югре отправили 630 работ из 39 стран

Принять участие в XXIV Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» пожелали авторы из 39 стран — от них поступило 630 работ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным регионального правительства, наибольшее количество заявок поступило на конкурс короткого метра — 464, на международный конкурс — 52, в программу «Российские дебюты» — 83, в «Твое кино» — 31.

«Детско-юношеская программа "Твое кино" в этом году представлена фильмами из 11 стран. В состав экспертного жюри войдут сами дети – по итогам специального конкурса они будут отобраны среди активных участников «Движения первых». Для юных жителей нашего региона в рамках данной программы пройдут традиционные кинопоказы. Фильмы представят в Ханты-Мансийске, Белоярском и Нефтеюганске. У ребят будет возможность не только познакомиться с мировым кино, но и пообщаться с режиссерами и актерами»,— сказал господин Кухарук.

На заседании оргкомитета также была утверждена визуальная концепция фестиваля, обсуждались деловая и образовательная программы.

В марте прошлого года кинофестиваль «Дух огня» объединил более 17 тыс. человек. На участие было отправлено 560 заявок из 40 стран.

Ирина Пичурина