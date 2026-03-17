На пляжах Анапы убирают сети с защитного вала

Специалисты установили, что побережье Анапы больше не нуждается в восстановлении защитного вала, сделанного для защиты пляжей от мусора во время штормов. На береговой линии ведется уборка сетей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Защитный вал возводили на берегу Анапы для минимизации выбросов мусора во время штормов в период осени и зимы. Конструкция продемонстрировала свою эффективность. По данным оперштаба Кубани, защитный вал не допустил загрязнения основной территории пляжей. После шторма в феврале сооружение размыло, и его решили не восстанавливать.

На участке от Центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево, на косе между Витязево и Благовещенской, а также в самой Благовещенской сети защитного вала уже демонтированы. Рабочие сняли 26,2 км защитных сетей, в работе остаются еще 6,8 км на протяженности косы.

София Моисеенко