На пляжах Анапы убирают сети с защитного вала

Специалисты установили, что побережье Анапы больше не нуждается в восстановлении защитного вала, сделанного для защиты пляжей от мусора во время штормов. На береговой линии ведется уборка сетей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Защитный вал возводили на берегу Анапы для минимизации выбросов мусора во время штормов в период осени и зимы. Конструкция продемонстрировала свою эффективность. По данным оперштаба Кубани, защитный вал не допустил загрязнения основной территории пляжей. После шторма в феврале сооружение размыло, и его решили не восстанавливать.

На участке от Центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево, на косе между Витязево и Благовещенской, а также в самой Благовещенской сети защитного вала уже демонтированы. Рабочие сняли 26,2 км защитных сетей, в работе остаются еще 6,8 км на протяженности косы.

София Моисеенко

