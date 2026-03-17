Стоимость строительства полигона ТКО в Новосибирске выросла до 14,2 млрд рублей

Затраты на строительство «Левобережного» и «Правобережного» комплексов по переработке ТКО в Новосибирской области могут превысить 14,2 млрд руб. каждый. Окончательный объем капзатрат будет определен по результатам заключения Главгосэкспертизы, сообщил депутатам заксобрания министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров. По его словам, на государственную экспертизу уже передана проектная документация «Левобережного».

Оба комплекса по переработке ТКО планируется построить силами региона. Для реализации проекта создано два юридических лица — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» (дочерние структуры правительства Новосибирской области).

Ранее министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в судебном порядке расторгло мусорные концессии с регоператором АО «Спецавтохозяйство» (САХ). Решение было принято из-за несоблюдения сроков реализации. Оба соглашения были подписаны в 2023 году со сроками ввода в декабре 2025-го. Тогда же стоимость реализации оценивалась в 3,2 млрд руб. — «Левобережный» и 3,4 млрд руб. — «Правобережный» комплексы. В январе 2025 года строительство подорожало до почти 7 млрд руб. каждый из полигонов.

Лолита Белова