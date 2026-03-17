Заммэра Москвы напомнил о возможности оплатить парковку через SMS

Москвичи могут оплатить парковку до конца дня, если не удалось сделать это сразу через мобильное приложение. Об этом в интервью «Вестям» сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Альтернативой остается оплата через SMS, добавил он.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов

«Наша парковочная система, я считаю, одна из самых совершенных в мире с точки зрения удобства и комфорта и такого лояльного отношения к автомобилистам со стороны администратора парковочного пространства»,— отметил господин Ликсутов.

Максим Ликсутов уточнил, что информация о способах оплаты доступна на сайте администратора московского парковочного пространства.

В отдельных районах Москвы с начала марта был ограничен мобильный интернет. В Кремле заявили, что профильные ведомства принимают решения по ограничению связи в регионах в зависимости от обстановки и что ограничения будут действовать «столько, сколько нужно». В конце прошлой недели источники сообщили «Ъ», что в столице начали работать так называемые белые списки. В Мособлдуме предупредили, что в Подмосковье тоже возможны «временные сложности» в работе мобильной связи и интернета.