Жителей Подмосковья предупредили о возможных отключениях связи и интернета

В Московской области возможны «временные сложности» в работе мобильной связи и интернета, заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. Он объяснил это мерами безопасности.

Господин Коркин предложил использовать Wi-Fi для доступа к интернету и VoWiFi — для звонков и отправки сообщений. Власти обеспечили доступ жителей к социально значимым ресурсам при отключениях интернета, сказал председатель комитета «РИА Новости». Среди них — портал здравоохранения Московской области, сервисы «Системы 112», сервис единой аутентификации и авторизации, а также «ЖКХ-Контур».

С 6 марта сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в Москве. Власти распорядились ограничить его работу в отдельных районах города для обеспечения безопасности. Спустя неделю в столице начали работать ресурсы из «белого списка», доступные при отключениях интернета, сообщал «Ъ».

