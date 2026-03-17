Глава СКР потребовал доклад по делу о нападении бездомных собак на ребенка в Таганроге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении безнадзорных собак на девочку в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В марте животные набросились на ребенка. Травм удалось избежать, так как девочке пришли на помощь очевидцы. «Отмечается, что указанный случай не единичен, однако компетентными органами мер к организации отлова не принимается»,— говорится в сообщении.