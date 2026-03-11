Иранским футболистам закрывают Америку

По поводу участия иранской сборной в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике возникло еще больше сомнений после заявления министра спорта Ирана Ахмада Доньямали. Он исключил ее приезд в страну, «коррумпированное правительство» которой «убило нашего лидера». Эти слова господин Доньямали произнес вскоре после встречи президентов Международной федерации футбола (FIFA) и США Джанни Инфантино и Дональда Трампа. Господин Инфантино, комментируя ее, сообщил, что господин Трамп «готов с радостью» принять иранскую команду. В случае если она и правда проигнорирует первенство, FIFA придется в экстренном порядке искать ей замену, выбирая, видимо, между двумя другими азиатскими сборными — Ирака и ОАЭ.

Ведущие информагентства распространили 11 марта заявления, сделанные на иранском телевидении министром спорта Ирана Ахмадом Доньямали. Из них следовало, что он полностью исключает возможность выступления сборной страны на чемпионате мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Иранская команда попала на предварительном этапе в группу G вместе с бельгийцами, новозеландцами и египтянами.

Все матчи иранцев состоятся в США, в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде и Сиэтле. Ахмад Доньямали сказал, что «после того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира».

Господин Доньямали также отметил «жестокость» действий США и их союзников против Ирана: «В течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников». В таких обстоятельствах, по мнению министра, поездка на открывающееся 11 июня мировое первенство невозможна.

До этого в похожем ключе высказывался и президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Он говорил, что «здравомыслящий человек» ни за что не отправит сборную в США, ссылаясь в том числе на свежую и громкую историю с иранскими футболистками. На Кубке Азии в Австралии, уже после того как США и Израиль атаковали их родину, они не спели перед очередным матчем ее гимн. Затем как минимум пять из них, поняв, что в Иране это расценили чуть ли не как государственную измену, сбежали из расположения сборной и попросили у австралийских властей убежища. При этом в поддержку беглянок высказался президент США Дональд Трамп.

Ведущие медиаресурсы, такие как BBC, пока не решаются трактовать слова иранских спортивных чиновников как бесповоротный отказ от чемпионата мира, акцентируя внимание на том, что буквально за несколько часов до заявления Ахмада Доньямали состоялась встреча Дональда Трампа с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. На ней, в частности, обсуждалась «текущая ситуация в Иране». Господин Инфантино сообщил, что во время беседы господин Трамп «настаивал» на том, что «с радостью примет» иранскую команду. «Сегодня больше, чем когда-либо, нам всем нужны такие события, как чемпионат мира, чтобы объединять людей, и я искренне благодарю президента США за поддержку»,— добавил Джанни Инфантино.

В случае если иранский бойкот все же состоится, его структуре в экстренном порядке придется искать замену сборной Ирана. В регламенте FIFA нет четких пояснений по поводу того, какие при подобных ЧП применять критерии. По сути, он лишь декларирует саму возможность замены «разумным» способом.

Однако насчет такого способа в экспертном футбольном сообществе уже сложился консенсус. Фактически у FIFA есть два варианта. The Guardian утверждает, что изданию это подтвердили источники в самой федерации. Наиболее очевидный — сборная Ирака. Она не получила прямую путевку на чемпионат мира, но еще может на него попасть по спортивному принципу, если добьется успеха в так называемом межконтинентальном play-off. Для этого иракцам надо будет 31 марта выиграть у победителя матча Боливия—Суринам. Иранскую путевку иракской команде передадут, если она допустит в нем осечку.

Второй вариант, который будет актуален при ее победе,— это также сборная из Азии, которая, по идее, должна сохранить положенное представительство на турнире. Речь о сборной ОАЭ. Это она уступила в стыковых матчах за право играть в межконтинентальном play-off иракцам. При этом среди всех азиатских команд, не пробившихся на чемпионат мира, у сборной ОАЭ самый высокий рейтинг FIFA.

Алексей Доспехов