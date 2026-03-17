В Ростове журналиста-иноагента Сергея Резника осудили заочно

Суд заочно признал виновным в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении ложной информации о ВС РФ и публичных призывах к экстремизму (ст. 354.1, 163, 207.3 и 280 УК РФ) ростовского журналиста Сергея Резника (иноагент; признан террористом и экстремистом).

Ростовский областной суд назначил Сергею Резнику (иноагент; признан террористом и экстремистом) наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет. Суд установил, что журналист публиковал в интернете материалы, «отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны, а также содержащие заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сергей Резник (признан террористом и экстремистом) был внесен в реестр иноагентов 13 марта. Он проживает в Грузии. Журналист специализировался на коррупционных расследованиях. В 2013 году Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии, признав виновным в ложном доносе об угрозах, оскорблении председателя Арбитражного суда Ростовской области, а также в коммерческом подкупе сотрудника

Наталья Шинкарева