Ким Чен Ын вновь проверил строительство музея участников боев в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся в Пхеньяне Мемориальный музей боевых подвигов корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщает ЦТАК. Он осмотрел стройку, ознакомился с ходом отделочных работ и установки скульптурных и символических памятников.

Ким Чен Ын «сделал замечание к некоторым неподходящим элементам внутренней части мемориального музея». В поездке его сопровождали руководящие кадры ЦК партии и генералы Корейской народной армии.

Строительство Мемориального музея началось в конце октября 2025 года. В конце января Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ по изготовлению скульптурного комплекса.

Бои на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. В течение 2025 года они также занимались разминированием территорий в Курской области.

Эрнест Филипповский