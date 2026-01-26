Ким Чен Ын одобрил мемориал подвигу бойцов КНДР в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ по изготовлению скульптурного комплекса, который будет воздвигнут и установлен в Мемориальном музее боевых подвигов корейских солдат в операции по освобождению Курской области. Осмотрев памятник, центральные и вспомогательные групповые скульптуры, скульптурные доски для украшения внешних стен, глава государства остался доволен работой творческого объединения «Мансудэ», отвечающего за возведение, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение символичностью и детализацией будущего монумента, определив его как «творение на вечные времена». Он отметил, что до сих пор во всех уголках страны воздвигались бронзовые статуи героев защитников страны в 1950-х годах, но сегодня уже портреты простых солдат «стоят на пьедестале чести, на высоком пике достоинства».

Церемония закладки музея в честь подвигов корейских солдат при освобождении Курской области состоялась в Пхеньяне 23 октября 2025 года.

Бои на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. В течение 2025 года они также занимались разминированием территорий в Курской области.

Эрнест Филипповский