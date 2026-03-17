КСИР ударил по ангарам с истребителями США в ОАЭ и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ангарам с истребителями США на авиабазах «Аль-Дафра» в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.

«Несколько часов назад ВМС КСИР уничтожили ряд ангаров американских истребителей на авиабазах Шейх-Иса и Ад-Дафра фугасными крылатыми ракетами в ходе комбинированной ракетно-беспилотной операции»,— указано в сообщении (цитата по Tasnim). Представители корпуса добавили, что удары по американским базам в регионе будут продолжаться до их полного вывода с Ближнего Востока.

Ранее КСИР сообщал о том, что США были вынуждены вывести истребители с авиабазы «Аль-Дафра» и перебросить их на другие базы в глубине ОАЭ.