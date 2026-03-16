КСИР ударил по центральному складу боеприпасов на авиабазе США в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по центральному складу боеприпасов на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, сообщает Tasnim. На объекте произошли мощные взрывы, объявлена эвакуация.

«Американские террористы были вынуждены вывести свои истребители с авиабазы "Аль-Дафра" и перебросить их на другие базы в глубине страны»,— пишет Tasnim со ссылкой на КСИР.

Из-за ударов наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили атаки Ирана на страны Персидского залива. Обе стороны «подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации» и «важность приоритизации серьезного диалога и дипломатических усилий».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

