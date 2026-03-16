Axios: Уиткофф и Аракчи возобновили контакт впервые после эскалации конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи возобновили прямой канал связи впервые с момента эскалации конфликта Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их информации, в последние дни стороны обменивались сообщениями, переписка была сосредоточена на прекращении военных действий.

По словам собеседника Axios, контакт инициировал глава МИДа Ирана. Источники издания не уточняют, как долго господа Уиткофф и Аракчи переписывались и что конкретно они обсуждали. При этом официальные переговоры США и Иран не ведут, подчеркнул источник Axios.

Президент США Дональд Трамп заявлял журналистам, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, и представители Ирана уже вышли на контакт с американской стороной. Собеседник Axios утверждает, что господин Трамп «всегда открыт для сделки, но он не ведет переговоры с позиции слабости».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. По информации Reuters, несколько ближневосточных стран пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта, однако Дональд Трамп отклонил предложения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятоллы просят огня».