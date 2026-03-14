Reuters: США отвергли усилия союзников по прекращению огня на Ближнем Востоке

Администрация США отвергла усилия союзников на Ближнем Востоке по началу переговоров с Ираном о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, посредниками пытались выступить несколько ближневосточных стран, в том числе Оман и Египет.

Оманская сторона несколько раз пыталась связаться с американской администрацией с предложением стать посредником в урегулировании конфликта. Однако президент США Дональд Трамп решил продолжить операцию, чтобы еще больше ослабить военный потенциал Ирана, утверждает чиновник Белого дома.

«Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) не заинтересован в этом (прекращении огня.— “Ъ”) прямо сейчас. Может быть, настанет день, но не прямо сейчас»,— сказал собеседник Reuters. По словам другого высокопоставленного чиновника Белого дома, «новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что хочет вести переговоры» с США.

По информации Reuters, некоторые американские чиновники призвали Дональда Трампа к скорому завершению военной операции. Часть советников американского президента предупредили его о том, что рост цен на бензин может ослабить позиции Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. При этом другие чиновники призывают господина Трампа продолжать операцию, чтобы уничтожить иранскую ракетную программу и не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Иран в свою очередь также отверг предложения нескольких стран начать переговоры. Тегеран исключил возможность прекращения огня, пока не прекратятся удары США и Израиля, сказали Reuters два иранских источника.