Аятоллы просят огня

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности переговоров с Ираном. Об этом он заявил вечером в воскресенье, 15 марта, после того как в эфире CBS министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи выступил против диалога с Вашингтоном. Сейчас, в условиях активной фазы боевых действий, Тегеран публично отказывается даже от перемирия.

Фото: IRGC / WANA / Reuters Власти Ирана утверждают, что боевой дух военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (на фото) по-прежнему высок

Иранское руководство стремится к переговорам с США, объявил Дональд Трамп вечером 15 марта, общаясь с журналистами на «борту номер один». «Они (иранские власти.— “Ъ”) хотят вести переговоры, очень хотят,— сообщил он.— Но я не думаю, что они (к этому.— “Ъ”) готовы». И добавил: «Пока не уверен, хочу ли я заключать сделку, потому что, знаете, прежде всего, никто даже не знает, с кем мы имеем дело (в высших эшелонах власти в Исламской Республике.— “Ъ”), потому что большая часть их руководства была убита».

Слова Дональда Трампа прозвучали после того, как Аббас Аракчи в эфире CBS заявил: его страна не пыталась наладить диалог с США после начала войны 28 февраля и не намерена этого делать в краткосрочной перспективе. «Мы никогда не просили о прекращении огня и даже не запрашивали переговоры,— отметил глава МИД Ирана.— Мы вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас, и это происходит уже во второй раз».

«Так какой смысл нам снова выходить на переговоры? —задал риторический вопрос глава МИД Ирана.— Все зависит от развития событий. Если в будущем мы решим вступить в переговоры с США или другими сторонами, мы, возможно, подумаем, что предложить». Но сейчас иранскому руководству нечего вынести на обсуждение с американскими властями, заключил Аббас Аракчи.

На своем брифинге 16 марта официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран отвергает и идею перемирия. «Народ Ирана не поймет, когда два злобных режима разжигают войну в нашей стране и навязывают ее, а всякий раз, когда им станет больно, когда у них возникнут проблемы с боеприпасами и безопасностью, они будут делать вид, что заключили перемирие, а затем через некоторое время снова начнут подобные нападения».

По данным ЦАХАЛа, к 17-му дню войны Иран лишился 70% своих пусковых установок. Кроме того, как свидетельствуют эти подсчеты, производство баллистических ракет в Исламской Республике упало до нуля из-за разрушения ключевых объектов оборонной промышленности.

Однако военные источники, на которые ссылается 12-й канал израильского телевидения, подчеркивают, что удары по Ирану необходимо продолжать, чтобы он не смог не только возобновить ракетное производство, но и сохранить темп ударов по Израилю и государствам Персидского залива.

Иран несет и человеческие потери. С начала операции «Львиный рык» (в американской версии — «Эпическая ярость») безвозвратные потери Корпуса стражей исламской революции по американским и израильским данным составили 6 тыс. человек. Сейчас совместные силы США и Израиля сконцентрировали усилия на уничтожении личного состава полувоенного ополчения «Басидж», а также символов государственной власти. Так, 16 марта ВВС ЦАХАЛа объявили, что бомбардировки уничтожили личный самолет убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который стоял в тегеранском аэропорту Мехрабад.

На следующем этапе, утверждают источники The Jerusalem Post, Израиль и США намерены сконцентрировать внимание на разжигании протестной активности в Иране. В аккаунтах разведслужбы «Моссад» на фарси 16 марта появилось обращение к иранцам: «Финальная битва скоро начнется. Мы с вами в небе, на земле и в наших сердцах».

По данным американской и израильской разведок, в рядах вооруженных сил Ирана, в первую очередь среди личного состава регулярной армии, наблюдается падение морального духа.

Иранские военнослужащие, сообщают разведслужбы, жалуются на дефицит боеприпасов и продовольствия, а также отсутствие доступа к медицинской помощи в случае ранений и все чаще пытаются дезертировать.

Военные источники The Jerusalem Post выражают надежду, что после того, как США и Израиль прекратят активную фазу боевых действий против Ирана, протестное движение в стране активизируется. Они полагают, что сейчас его сдерживают регулярные воздушные налеты. Не меньший страх у граждан вызывает и активность иранских силовиков, которые выставляют на улицах патрули и блокируют интернет.

«Мы не должны затягивать или проявлять снисхождение при исполнении приговоров в отношении тех, кто во время войны и беспорядков совершал преступления и был связан с агрессором (США и Израилем.—“Ъ”),— выступил с заявлением 15 марта глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.— Необходимо ускорить рассмотрение и вынесение приговоров по делам, которые касаются лиц, обвиняемых в угрозе общественной безопасности». У тех, кто выйдет на протест, иранская судебная власть обещает конфисковывать имущество. Как утверждается — для того, чтобы выплатить компенсации жертвам войны.

Как заявил “Ъ” старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин, к этой войне Иран подошел с системным кризисом во всех сферах, который давал о себе знать давно. Как полагает эксперт, нынешние боевые действия только усугубят эти кризисные явления. «Это будет детонатором социального взрыва,— рассудил господин Сажин.— Даже если в результате войны Исламская Республика Иран сохранится, то это будет уже другая страна — под нынешним флагом, но с другим содержанием».

Тем временем 16 марта ЦАХАЛ объявил об «ограниченной наземной операции» в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». Как следует из заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца, еврейское государство намерено поэтапно расширять буферную зону на юге Ливана, чтобы лишить боевиков возможности наносить удары по северу Израиля. «Если (генсек "Хезболлы".— “Ъ”) Наим Кассем так сильно скучает по Насралле (убитому предшественнику.— “Ъ”) и Хаменеи — он сможет вскоре встретиться с ними в глубинах ада вместе со всеми потерпевшими поражение членами оси зла»,— заявил министр.

Нил Кербелов