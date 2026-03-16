Над Адыгеей сбили еще один беспилотник

Над территорией Республики Адыгея ликвидировали еще один БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 59 украинских беспилотников. Среди них — один над Республикой Адыгея.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 08:00 до 16:00 над Адыгеей также сбили один БПЛА. Всего над регионами РФ в то время ликвидировали 96 украинских беспилотников.

Алина Зорина