На Среднем Урале выявили 105 преступлений террористического характера за год

В Свердловской области поставили на учет 105 преступлений террористического характера и 87 преступлений экстремистской направленности за 2025 год, рассказал начальник штаба ГУ МВД по региону Станислав Каргаев членам комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. На этом же заседании уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова сообщила, что пообщалась «практически с каждым» уральцем, который был привлечен по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Печально, что люди оказываются под гнетом влияния, в том числе иностранного, что они выходят с готовностью совершить террористические акты. Все до одного говорят о том, что их пытались купить и даже перечисляли деньги, некоторые успели их получить, но сейчас они за это получат очень большие сроки»,— пояснила омбудсмен.

Она заверила, что тему продолжают обсуждать в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «Досадно, когда ни политические деятели, ни убежденные сторонники какой-то иной точки зрения, а именно обычные жители начинают проходить с этими статьями»,— добавила госпожа Мерзлякова.

В марте 2025 года начальник ГУ МВД по региону Александр Мешков сообщил о выявлении в Свердловской области 99 преступлений террористического направленности и 41 преступления экстремистского характера за 2024 год.

Ранее глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что всего за 2025 год в России предотвратили 423 «преступления террористической направленности, включая 308 терактов». Была пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек и были задержаны более 2,5 тыс. преступников и их пособников. «При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов», — сказал господин Бортников «Российской газете».

Василий Алексеев