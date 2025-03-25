На Среднем Урале выявили 99 преступлений террористического характера в 2024 году

Полиция и сотрудники свердловского управления ФСБ выявили в регионе 99 преступлений террористического направленности и 41 преступление экстремистского характера в 2024 году, сообщил на заседании областного заксобрания начальник ГУ МВД по региону Александр Мешков. По его словам, в рамках работы по противодействию терроризму и экстремизму было заблокировано 56 интернет-ресурсов «экстремистской направленности».

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Генерал-лейтенант Мешков подчеркнул, что в настоящий момент полиция готовится к обеспечению общественного порядка в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в области. Он добавил, что в 2024 году для обеспечения безопасности на 9,9 тыс. мероприятиях в регионе, включая выборы президента России и празднование 79-летея Победы в ВОВ, было привлечено свыше 55 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

По словам Александра Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев