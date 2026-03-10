Бортников: в России предотвратили подрыв многоквартирного дома

Российские силовые структуры в 2025 году пресекли деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Были задержаны более 2,5 тыс. преступников и их пособников. Об этом сообщил глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов», — сказал господин Бортников «Российской газете».

Он отметил, что «удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов», включая покушения на высокопоставленных чиновников и представителей «командного состава Вооруженных сил и Росгвардии». Также пресечены попытки использования «самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома».

«Сделано многое, хотя и не все попадает на "ленты новостей"», — добавил глава НАК.

Он добавил, что всего за прошлый год предотвратили 423 «преступления террористической направленности, включая 308 терактов».