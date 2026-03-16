Петербуржцы покатились в новый сезон

Кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — начали размещать электросамокаты на улицах Санкт-Петербурга. Официально сезон не начался: как заявляют в комитете по транспорту, сейчас идет «тестовый режим». Аренда двухколесных стала доступна в онлайн-приложениях сервисов с 16 марта. Новый сезон стартует по старым правилам: Смольный не планирует возвращать парковку электросамокатов в центр города. При этом, если на федеральном уровне введут запрет на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, то центральные районы и вовсе закроют для них.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сезон электросамокатов стартовал в Петербурге, пока, как заявляют в комитете по транспорту, в «тестовом режиме». Аренда уже доступна в приложениях сервиса. В случае ухудшения погоды возможность аренды будет приостановлена.

Кикшеринговые компании начнут сезон по правилам, прописанным в прошлогоднем соглашении. Так, в Петербурге запрещено передвигаться на электросамокатах в Летнем саду, на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, Невском проспекте, Дворцовой набережной — всего 36 «запретных зон». Продолжают действовать ограничения по скорости: 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч.

С 2024 года в Петербурге запрещена парковка СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Возвращение электросамокатов в центр в ближайшее время не запланировано, но для удобства пользователей Смольный согласовал 40 парковок по границам районов, где можно будет оставить устройства до въезда в центр.

При этом, если на федеральном уровне будет принят запрет на движение СИМ по тротуарам, то центр города и вовсе закроют для электросамокатов, заявила заместитель председателя комтранса Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС. В начале марта президент Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» ограничения поездок электрического транспорта по тротуарам. Конкретные предложения, как это должно быть отрегулировано, будут представлены к 1 июля. Госпожа Бахмутская заявила, что в Петербурге «ждут этого запрета».

«В случае ужесточения федерального законодательства в этой части нам, может быть, придется закрыть транзит через центр, где тротуары ненормативны. Оставить их на проезжей части возможно только там, где есть выделенные велополосы»,— объяснила чиновница.

Новое соглашение между комтрансом и кикшерингом пока не подписано, однако в комитете уже заявили, что послаблений не будет. «Наверное, никто в России так с кикшерингами с точки зрения их угнетения на улично-дорожной сети не работает. Соглашение добрее и слабее не станет. Наше отношение к самокатчикам не поменяется. Ждем, когда они станут полноценными участниками транспортной инфраструктуры Петербурга»,— высказался директор «Городского центра управления парковками» (ГЦУП) Михаил Курдяев. Правительство Петербурга, как заявляет господин Курдяев, старается перенаправить кикшеринг в новые районы, где транспортная инфраструктура еще развивается и где самокаты выполняют функцию «последней мили».

Всего в этом сезоне кикшеринговые компании вывезут на улицы Петербурга около 42,5 тыс. электросамокатов. Лидерство, как и в прошлые годы, за Whoosh: 17 тыс. самокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов в Петербурге и 8 тыс. самокатов в городах Ленинградской области. «Яндекс Go» разместит 13,6 тыс. устройств, «МТС Юрент» — 12 тыс., сообщали ранее в компаниях.

«Такое количество СИМ позволит оптимально распределить самокаты по районам, не создавая "столпотворения" на парковках и не мешая пешеходам и водителям»,— прокомментировали в пресс-службе «МТС Юрент»

С 2025 года все компании перечисляют средства в городской бюджет на обустройство велоинфраструктуры. За работу в 2024 году кикшеринг инвестировал в строительство велодорожек 37 млн рублей. Эти средства уже поступили на счет Петербурга, заверила Александра Бахмутская. За 2025 и 2026 годы Смольный рассчитывает суммарно получить еще 80 млн рублей. «Мы сейчас в переговорах с кикшеринговыми компаниями: часть платежей за 2026 год тоже поступит в текущем году»,— сообщила она.

К новому сезону кикшеринговые компании готовятся, учитывая блокировки интернета. Фактически ограничения не должны коснуться «Яндекса» и МТС, чьи сервисы включены в «белый список» (перечень ресурсов и IP-адресов, которые не блокируются в случае отключения мобильного интернета.— «Ъ Северо-Запад»).

«"Юрент" как часть группы компаний МТС включен в "белый список" Минцифры РФ и, следовательно, должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета»,— рассказали в пресс-службе компании. Дополнительно пользователи смогут арендовать самокат и завершить поездку с помощью СМС, отметили в компании. Whoosh, как ранее сообщали в СМИ, передал в Минцифры РФ документы для включения в «белый список».

Надежда Ярмула