Трамп: США поразили 7 тысяч целей с начала операции против Ирана

С начала военной операции против Ирана вооруженные силы США поразили 7 тыс. целей и 100 иранских военно-морских судов, из них 30 были минными заградителями. Об этом журналистам сообщил президент США Дональд Трамп.

«Зенитное вооружение уничтожено. Их радары вышли из строя, и их командиры тоже погибли»,— сказал господин Трамп. Американский президент отметил, что военная кампания США против Ирана шла «в полную силу» в течение последних нескольких дней.

Американский президент заявил, что США не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Прошлые призывы стран прислать корабли в коридор он объяснил желанием увидеть реакцию союзников. «Я считаю, что нам никто не нужен... В некоторых случаях я делаю это (о призывах присоединиться к коалиции по возобновлению судоходства.— “Ъ”) не потому, что они нам нужны, а потому, что хочу узнать, как они реагируют»,— заявил Дональд Трамп.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в странах Ближнего Востока. Иран также ограничил судоходство в Ормузском проливе и пригрозил «сжигать» все суда, которые нарушат этот запрет.

14 марта Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. В интервью NBC он отметил, что страны должны помочь США в расчистке пролива от предполагаемых иранских мин. По информации The Wall Street Journal, Белый дом намерен объявить о создании коалиции по защите пролива уже на этой неделе.