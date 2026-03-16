Тушение пожара на нефтебазе в Лабинске продолжается

В пригороде Лабинска продолжают тушить возгорание на нефтебазе, произошедшее после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации огня участвуют семь расчетов — личный состав пожарно-спасательных подразделений, сводных отрядов и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Ъ-Кубань» писал, что после возникновения пожара на нефтебазе в Лабинске, лабораторные исследования не выявили превышения допустимых норм содержания продуктов горения в воздухе. Замеры будут проводить каждые шесть часов.

Алина Зорина