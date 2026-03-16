В Сочи не ожидают резкого снижения турпотока в 2026 году

Предпосылок для существенного сокращения туристического потока в Сочи в 2026 году на данный момент не наблюдается. Об этом рассказала «Ъ-Сочи» председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма городского собрания Сочи Светлана Ермилова, комментируя распространенные ранее оценки о возможной потере курортом до 1 млн туристов.

По ее словам, подобные прогнозы были опубликованы в федеральных и региональных СМИ со ссылкой на Российскую ассоциацию туроператоров. Вместе с тем текущие показатели отрасли, по данным госпожи Ермиловой, не подтверждают негативного сценария развития туристического сезона.

Согласно официальной статистике, по итогам 2025 года Сочи вошел в тройку самых популярных туристических направлений России. Курорт принял более 7,9 млн гостей, что составило около 40% общего туристического потока Краснодарского края. При этом показатель составил 98,9% от уровня 2024 года. Средняя загрузка функционирующих средств размещения достигла 76,6%.

В 2026 году курорт также демонстрирует сопоставимую динамику. В период новогодних и рождественских праздников Сочи посетили более 470 тыс. человек, из которых около 281 тыс. составили туристы и порядка 190 тыс.— экскурсанты. Средняя загрузка средств размещения в этот период достигла 74,7%.

С начала года, по данным городских властей, курорт уже принял 1,3 млн гостей. Этот показатель составляет 96,5% от аналогичного периода прошлого года. Средняя загрузка гостиниц и санаториев оценивается примерно в 68%. В настоящее время на территории города одновременно размещается около 100 тыс. человек, а средняя загрузка коллективных средств размещения составляет порядка 66%.

Одним из косвенных показателей стабильной работы гостиничной отрасли стала динамика туристического налога. Если в 2024 году объем поступлений курортного сбора составлял около 520 млн руб., то после перехода на механизм туристического налога объем перечислений средств размещения в городской бюджет превысил 1 млрд руб. Полученные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности курорта.

При этом риски, связанные с транспортной доступностью, по словам госпожи Ермиловой, сохраняются. Речь идет о периодических ограничениях работы аэропорта Сочи. Однако на текущий момент заметного снижения бронирований на летний сезон не наблюдается.

По ее мнению, при оценке турпотока важно учитывать не только данные туроператоров, но и прямые бронирования через каналы средств размещения, доля которых в последние годы увеличивается.

Мария Удовик