Единороссы открыли очередной набор в школу будущих политиков

«Единая Россия» (ЕР) запустила новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт», сообщила пресс-служба партии. В этом году проект охватит 59 избирательных кампаний в 44 регионах. Всем зарегистрированным участникам дадут возможность пройти обучение на платформе Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер» (стартует в апреле).

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ЕР, спикерами традиционно станут депутаты Госдумы, федеральные эксперты и политтехнологи. В числе последних — президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, член Общественной палаты РФ Александр Асафов и др. Набор традиционных тем учебного курса дополнят блоком по работе с искусственным интеллектом.

Тех участников, кто успешно пройдет отбор и победит на партийных праймериз, пригласят на очный образовательный модуль в Москву. Как и в прошлых сезонах, там участников распределят по индивидуальным наставникам, в числе которых также будут депутаты Госдумы, сенаторы, региональные политики, политики-ветераны СВО и эксперты. Приоритет для очного обучения будет традиционно отдан кандидатам ЕР из числа участников СВО, отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2025 году участниками «ПолитСтарта» стали 7,5 тыс. чел. Мандаты на выборах в заксобрания регионов и думы административных центров завоевали 139 из них.

