В Ростове в 2026 году отремонтировали 25,5 тысячи квадратных метров дорог

В Ростове с начала года восстановлено 25,5 тыс. кв. м асфальта. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в соцсетях о запуске масштабной весенней уборки города. Традиционный Месячник чистоты продлится до 18 апреля.

Заместитель мэра по ЖКХ Сергей Марченко доложил о планируемых мероприятиях. В рамках месячника пройдут четыре субботника и День древонасаждения. Власти намерены максимально привлечь бизнес и предприятия к уборке прилегающих территорий.

Скрябин поручил скорректировать графики вывоза мусора с учетом санитарных мероприятий и возможного увеличения объемов отходов. Мэр подчеркнул необходимость поддержания опрятного вида не только улиц, но и коммунальной техники с общественным транспортом.

Дорожные службы продолжают устранение ям на проезжей части. Директор департамента автодорог Дмитрий Водопьянов сообщил о ремонте 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна за минувшую неделю. С начала года в рамках текущего ремонта восстановлено 25,5 тыс. кв. м асфальта.

Коммунальщики ведут работу с ресурсными компаниями по ликвидации разрытий после ремонта труб. На прошлой неделе устранили 26 таких дефектов. В отношении собственников сетей, не выполнивших обязательства по благоустройству, проводится претензионная работа.

Мэр напомнил о необходимости комплексного подхода к ремонту дорог с восстановлением тротуаров, обрезкой деревьев и улучшением освещения.

Из-за резкого потепления в городе началась противоклещевая обработка территорий. Управление благоустройства приступило к уничтожению опасных насекомых в рамках муниципальных контрактов.

Власти также планируют навести порядок в сфере нестационарных торговых объектов совместно с правительством области.

Тат Гаспарян