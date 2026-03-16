Акции ЮГК упали на 15% после ареста приставами 32 млрд рублей

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» падали на 15,4% после решения Мосгорсуда арестовать 32,1 млрд руб. на счетах ЮГК.

В 19:31 мск акции компании падают на 11,9%, до 0,7 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.

В июле 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии мажоритарного пакета акций ЮГК (67,25%). По версии ведомства, держатель акций Константин Струков незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. В августе пакет акций был передан Росимуществу.