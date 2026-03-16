Кубанские парламентарии проверили эффективность использования краевого имущества

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты обсудили эффективность использования регионального имущества. Об этом сообщает пресс-служба представительного ведомства.

Фото: пресс-служба ЗСК

В мероприятии участвовали председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко, руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин, исполняющий обязанности министра природных ресурсов Кубани Сергей Еремин и заместитель министра здравоохранения края Валерий Козлов.

«От выбора приоритетных направлений и целей управления собственностью зависят успех или неудачи в развитии любого региона. Поэтому сегодня показателем работы являются не количественные характеристики краевого имущества, а то, как эффективно оно используется»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

По данным Александра Шеина, крупнейшими балансодержателями остаются краевые министерства здравоохранения, образования, труда и социального развития, а также природных ресурсов. С 2015 года количество государственных унитарных предприятий сократилось с пятидесяти до шести. В 2025 году три предприятия приватизированы путем преобразования в хозяйственные общества с 100% уставного капитала в собственности края.

По состоянию на 1 января 2026 года регион владеет пакетами акций и долями 103 хозяйственных обществ. Бюджетный эффект от управления ими в виде дивидендов в бюджет края в прошлом году превысил 270 млн руб., почти в два раза превысив показатель 2024 года.

В реестре аренды и безвозмездного пользования краевым имуществом значится 1717 действующих договоров. Доход от сдачи объектов в аренду составил 79 млн руб. Ежегодная инвентаризация выявила среди 15,5 тыс. объектов 915 неиспользуемых и 1458 непригодных для эксплуатации. Часть объектов планируется передать субъектам малого и среднего бизнеса. В 2025 году проверено 1806 объектов, направлено 73 требования об устранении нарушений.

Заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по имуществу и земле Сергей Болдин отметил, что контроль за эффективным использованием имущества ведется постоянно, а практически каждая сессия рассматривает постановления о передаче объектов с краевого на муниципальный уровень.

«Наша задача в сегодняшних условиях — сделать все возможное, чтобы это имущество не простаивало, а приносило реальную пользу бюджету края»,— заключил Юрий Бурлачко и поручил профильному комитету во взаимодействии с департаментом проработать соответствующие предложения на федеральный уровень.

Рекомендации и замечания совещания нашли отражение в принятой депутатами резолюции.

Никита Бесстужев

