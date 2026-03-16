УВО Минтранса не обнаружило имитацию взрывчатки на подъезде к Керченскому проливу

ФКУ Упрдор «Тамань» обратилось в арбитражный суд с иском к ФГУП «УВО Минтранса России». Как следует из материалов дела, ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства и ФГУП УВО Минтранса России 11 мая 2023 года подписали госконтракт, предусматривающий оказание услуг по проведению досмотра на отрезке федеральной трассы А-290 Новороссийск—Керчь протяженностью от 140-го до 162-го километра. Контролируемая зона включает автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив с 141-го по 160-й километр.

Заказчик получил право осуществлять контроль за ходом предоставления услуг. Управление может проводить выездные плановые и внеплановые проверки на месте оказания услуг, участвовать в работе в качестве наблюдателя, в том числе с использованием технических средств.

8 мая 2023 года сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю провели проверку эффективности антитеррористической защиты автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив. Для проверки использовался тест-предмет — макет самодельного взрывного устройства.

Во время проверки автомобиль Lada Vesta белого цвета без номеров с макетом взрывчатки под задним правым колесом проследовал к модулю досмотра. При ручном осмотре транспортного средства сотрудники Керченского филиала ФГУП УВО Минтранса тест-предмет не обнаружили.

22 мая 2023 года в результате еще одной проверки установлено, что водитель транспортного средства Niva Chevrolet с размещенными в легковом автомобиле макетами СВУ (в кожухе запасного колеса легкового автомобиля) проследовал на площадку СИДРК «Таврида» для проведения досмотровых мероприятий ручным способом. В ходе досмотровых мероприятий тест-предмет не был обнаружен.

В итоге ФКУ Упрдор «Тамань» обратилось в суд с иском к ФГУП «УВО Минтранса России» о ненадлежащем исполнении условий договора. АС Краснодарского края отказал заказчику, апелляция оставила это решение в силе. Кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение, по результатам которого иск был удовлетворен. Следующее заседание по делу назначено на 24 марта.

Елена Турбина