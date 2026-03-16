В свердловском заксобрании одобрили закон, продлевающий полномочия омбудсмена

Члены комитета заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности поддержали поправки в закон об уполномоченном по правам человека в регионе, которые позволят действующему омбудсмену Татьяне Мерзляковой продолжить работу до 2031 года в случае поддержки ее кандидатуры губернатором Денисом Паслером.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Как пояснил заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Сергей Никонов, после принятия федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» особенности исчисления сроков замещения должности уполномоченного в законе Свердловской области продолжал регулировать федеральный закон № 76-ФЗ от апреля 2015 года (который ссылается на главу федерального закона, утратившую силу), а не актуальный № 48-ФЗ от марта 2020 года. Чиновник подчеркнул, что законопроект направлен на устранение «правовой неопределенности».

«Сейчас десятки субъектов РФ также приводят законодательство в соответствии с федеральным законом от 2020 года, поэтому мы не одни, это коснулось достаточно большого количества субъектов»,— добавил господин Никонов.

Согласно действующему законодательству, Татьяна Мерзлякова должна уйти в отставку в июне 2026 года в связи с истечением своего второго срока на посту омбудсмена. В случае поддержки поправок депутатами свердловского заксобрания на заседании во вторник, 24 марта, отсчет сроков уполномоченного будет исчисляться со дня принятия федеральной нормы — от 2020 года. В таком случае, к июню у госпожи Мерзляковой закончится только первый срок.

Татьяна Мерзлякова занимает пост свердловского омбудсмена с 2001 года. После изменений законодательства в 2016 году сроки ее полномочий «обнулились» и начали отсчитываться заново. Госпожа Мерзлякова входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководит комиссией по личным правам.

Василий Алексеев