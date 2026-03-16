Глава МЭА допустил дополнительный выпуск нефти из стратегических запасов

Страны–участницы Международного энергетического агентства могут высвободить дополнительные объемы нефти при необходимости, сообщил глава МЭА Фатих Бироль. По его мнению, мировым энергетическим рынкам потребуется некоторое время на восстановление даже в случае возобновления судоходства через Ормузский пролив.

«Я очень надеюсь, что ситуация будет быстро урегулирована, чтобы рынки могли начать восстанавливаться. Но, конечно, мы также должны быть готовы к тому, что это может затянуться»,— сказал господин Бироль в видеообращении.

МЭА объявило о решении высвободить 411,9 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации цен на рынке. По словам главы агентства, после этого запасы стран-участниц сократятся примерно на 20%. Всего у стран МЭА более 1,2 млрд баррелей нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Фатих Бироль допустил, что к высвобождению нефти из резервов могут присоединиться Индия, Колумбия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам — страны, которые еще не стали полноправными членами организации.

Судоходство через Ормузский пролив было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Это единственный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Из-за этого стоимость нефти марки Brent выросла до самого высокого уровня с марта 2022 года.

