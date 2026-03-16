Оборот общепита в Ростовской области увеличился на 14,7%

Оборот общественного питания в Ростовской области увеличился на 14,7% в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом заявила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас во время пресс-конференции ТАСС Юг.

Количество предприятий, предоставляющих услуги общепита на территории области, также показало положительную динамику.

«В 2025 году статистика показывает рост порядка 1,5%», — отметила она.

По данным Ирины Гелас, в донском регионе действует около 6,8 тыс. объектов общественного питания. Увеличение составило примерно 170 заведений.

