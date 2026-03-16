Определились все участники play-off КХЛ

«Сибирь» стала последним участником play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона. После домашней победы новосибирцев над московским ЦСКА (3:2) математических шансов обойти их в турнирной таблице лишился хабаровский «Амур».

Таким образом, от Восточной конференции в кубковую стадию вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». От Западной конференции — действующий чемпион ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», петербургский СКА и нижегородское «Торпедо».

Регулярный чемпионат, в котором каждый клуб проводит по 68 матчей, завершается 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта. Пары первого раунда станут известны позднее.

Таисия Орлова